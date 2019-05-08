رد فعل غريب من جماهير ليفربول ضد ميسي بعد الريمونتادا (فيديو)

حقق ليفربول المستحيل ونجح في الفوز على برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في تحقيق ريمونتادا رائعة بالفوز على برشلونة برباعية بعدما كانت نتيجة الذهاب في الكامب قد انتهت على واقع فوز البارسا بثلاثية بيضاء.

وظهر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الخسارة وتوديع دوري الأبطال، يمشي وحيدا بعد نهاية اللقاء، وكانت رد فعل الجماهير المتواجدة في ملعب الأنفيلد قاسية حيث أشارت بأيديها إليه وكأنهم يقولون : "اذهب يا ميسي وحيدا فقد عاد ليفربول".



