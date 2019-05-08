ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رد فعل غريب من جماهير ليفربول ضد ميسي بعد الريمونتادا (فيديو)

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:13 ص
رد فعل غريب من جماهير ليفربول ضد ميسي بعد الريمونتادا (فيديو)
ليفربول وبرشلونة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

حقق ليفربول المستحيل ونجح في الفوز على برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ونجح ليفربول في تحقيق ريمونتادا رائعة بالفوز على برشلونة برباعية بعدما كانت نتيجة الذهاب في الكامب قد انتهت على واقع فوز البارسا بثلاثية بيضاء.

 

وظهر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الخسارة وتوديع دوري الأبطال، يمشي وحيدا بعد نهاية اللقاء، وكانت رد فعل الجماهير المتواجدة في ملعب الأنفيلد قاسية حيث أشارت بأيديها إليه وكأنهم يقولون : "اذهب يا ميسي وحيدا فقد عاد ليفربول".


Advertisements
المزيد عن: مورينيو كلوب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا