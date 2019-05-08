سمية الخشاب: "من ساعة ما اتكرمت بالسعودية مبطلتش أصلى على النبي.. والطلاق رزق"

حلت النجمة سمية الخشاب ضيفة على المذيعة جيهان عبد الله، فى ثانى حلقات برنامجها "رسايل" على إذاعة "نجوم إف.إم"، وخصّت الفنانة سمية الخشاب صديقتها الفنانة فيفى عبده، برسالة قالت فيها: "يا فوفة كل سنة وأنتى طيبة و5 أمواه وربنا يخليكي، أنتى البهجة والسرور، وبحب فيكى التفائل وحب الحياة"، نافية وجود أى مشاحنات بينهما، ومؤكدة "عمرنا ما كان فيه بينا مشاكل خلال التصوير، لأننا بنحب بعض من قلبنا، وبيكون التصوير أجمل أيام لأنها دمها خفيف وبتعمل بهجة فى اللوكيشن".





ونفت سمية الخشاب ما قيل عن أن أغنية "بتستقوى" كانت رسالة لشخصٍ معين، مشيرة إلى أنها كانت تجسيدًا لحالة العنف التى تواجهها المرأة من الرجل فى مصر والوطن العربى وكذلك دول العالم، والتى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة.





ووجهت "الخشاب" رسالة لطليقها الفنان أحمد سعد، قالت فيها: "ربنا يصلح حالك ويوفقك يا رب"، مؤكدة أن "الطلاق رزق فى حالات معينة، لما العلاقة الزوجية ييجى من وراها أذى أو ترجّع البنى أدم لورا"، مضيفة: "احلويت بعد الطلاق.. وممكن أعيش بدون رجل".





ونفت "سمية" ما أُثير حول زواجها عرفيًا من الفنان مدحت صالح، قائلة: "ما كانش فيه أى علاقة بينى وبين مدحت صالح، وأنا ما قابلتوش فى حياتى غير مرة واحدة فى أحد الاستوديوهات".





وعن الأمومة التى لم تحظَ بتجربتها، قالت سمية الخشاب: "أنا راضية فى كل الأحوال.. لو ربنا رزقنى كتر ألف خيرك يا رب، ولو لأ أنا مرتاحة ومبسوطة".





وردت "سمية" على مهاجمى تكريمها بمجسم ختم النبى من جمعية المنتجين والموزعين بالسعودية، قائلة: "الناس عملوا الدرع بالشكل ده كنوع من التبرّك بالنبى صلى الله عليه وسلم، ومن ساعة ما أخدت الجايزة وأنا ما ببطلش صلاة على النبي".





برنامج رسايل يذاع يوميًا الساعة 5 مساءً، على إذاعة "نجوم إف.إم"، حيث تعتمد فكرة البرنامج على توجيه الفنان عدد من الرسائل لبعض الأشخاص كالفنانين والشخصيات العامة ورسائل للسوشيال ميديا، وأخرى عامة للحياة.



