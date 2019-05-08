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مسلسلات رمضان 2019.."طلقة حظ".. حادث قتل غامض وأخطاء إخراجية في الحلقة الثانية

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:07 ص
مسلسلات رمضان 2019..طلقة حظ.. حادث قتل غامض وأخطاء إخراجية في الحلقة الثانية
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سارة إبراهيم
 
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شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "طلقة حظ"، خروج "عبد الصبور" مصطفى خاطر مع "فتاة ليل" جيهان خليل، ثم تخيله بأن الأخيرة انتحرت باستخدام "طلقة مسدس" وهي تجلس بجانبه في السيارة، فيسرع إلى صديقه "عباس" محمد أنور داخل أحد الملاهي الليلية لينقذه من التورط في حادث القتل.

يذهب "عباس" و"عبد الصبور" إلى مكان مهجور تتواجد به السيارة، ليكتشف الأول أن صديقه "عبد الصبور" أصيب بهلاوس بصرية نتيجة تناوله عقار مخدر، ويصاب الأخير بالتوتر نتيجة اختفاء الجثة فجأة، ويقرران مغادرة المكان بالسيارة بعد شكوك "عبد الصبور" بأن شخص مجهول قام بسرقة الجثة من السيارة.

وشهدت الحلقة خطأ إخراجي في أحد المشاهد عندما وجد "عباس" و"عبد الصبور" قنبلة موصلة بسلوك داخل السيارة، وفي مشهد آخر يقوم "عباس" بإلقائها من الشباك دون وجود آلة مستخدمة لفكها، وخطأ آخر ظهر أثناء تعرض السيارة إلى حادث اصطدام بجدار "طوبي صلب" لتظهر في المشهد الثاني دون أي أثر للحادث.

طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدي، خالد أنور، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أنعام سالوسة، محمود فارس، محمود حافظ وآخرون، ومن إنتاج تامر مرسي.

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