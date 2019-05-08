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هكذا سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان شيرين ونجوى كرم

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:05 ص
هكذا سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان شيرين ونجوى كرم
نجوى كرم وشيرين
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شيماء الشاهيني
 
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لم تمر الحملات الإعلانية التي تملئ الشاشات التلفزيونية الآن بمناسبة شهر رمضان، مرور الكرام على مشاهديها، فتصبح محل نقد وسخرية وإشادة، وتضبح ساحات مواقع التواصل الاجتماعي منبرا يعبر من خلاله روادها عن نظرتهم وسخريتهم إن سنحت لهم الفرصة لذلك.

ومن بين الإعلانات اللافتة هذا الموسم، إعلان دعائي لصالح إحدى شركات المحمول السعودية، شاركت فيه كلا من نجوى كرم والفنانة شيرين عبدالوهاب، الهدف منه رفض العنف والاعلاء من قيمة التسامح والسلام.

ولكن تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا منه لشيرين ونجوى، وشبهوهما بطفلي سلسلة الكتب الشهيرة "سلاح التلميذ" وتم مشاركة الصورة بين الالاف من النشطاء.

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