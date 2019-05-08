خطأ في أولى حلقات مسلسل زلزال .. ورواد التواصل الاجتماعي يسخرون!
الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:00 ص
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بدأت اليوم أولى حلقات مسلسل زلزال بطولة النجم محمد رمضان، ويعرض مسلسل زلزال الساعة 9:30 مساءًا، على شبكة قنوات دي إم سي الفضائية.
ويذكر أن مسلسل زلزال بطولة النجم محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.
خطأ مسلسل زلزال الفادح:-
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقطتين من مسلسل زلزال، تكشف عن وقوع صناع مسلسل زلزال في خطأ فادح.
حيث تبين أن نجل محمد رمضان وأصدقائه ذهبو للمدرسة بميني باص لونه أبيض، ولكن تغير للون لـ"أحمر" عند وصولهم إلى مقر المدرسة، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من المشهد.
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