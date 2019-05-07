ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سليم الأنصاري يُبطل أول عملية إرهابية بعد عودته لمصر في "كلبش 3"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:39 م
سليم الأنصاري يُبطل أول عملية إرهابية بعد عودته لمصر في كلبش 3
أمير كرارة
Advertisements
طباعة
سعد نبيل
 
Advertisements
شهدت الحقلة الثانية من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان امير كرارة، اجواء من الاثارة والتشويق.

وتم تعين سليم الانصاري، فور عودته لمصر، بقطاع الحرسات الخاصة، مع الظابط "حسام"، زوج اخته التي توفت ضمن احداث الجزء الثاني الذي عرض العام الماضي.

وفي نفس السياق، شهدت احداث الحلقة، محاول اغتيال رجال اعمال وسياسين بمصر، واستطاع الظابط سليم الانصاري ان يبطل تلك المحالة والقضاء على الارهابين. 

 مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا