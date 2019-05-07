مخرجة شهيرة تتسبب في اكتئاب هذا الفنان.. وتامر حسني يُعيده للأضواء

استطاع الفنان والمطرب تامر حسني، أن يُعيد الممثل مصطفى هريدي، ببظهور مجددًا في إعلان "فرق كبير"، الذي قدمه في رمضان الجاري، مع الندمة اللبنانية نانسي عجرم، وجاء ظهوره من خلال سرد ذكريات من فيلم "عمرو وسلمى" الجزء الأول.





وجاء ظهور مصطفى هريدي مع تامر حسني، في الجزء الأول من فيلم "عمر وسلمى"، حيث جسّد دور صديق تامر حسني، وأحبه الجمهور، ثم شارك بعدها في أعمال مختلفة واختفى.





لذا بعد عودته كان أكثر سؤال يطرحه الجمهور، أين اختفى هذه السنوات؟





مصطفى هريدي ممثل كوميدي شارك في عدد من الأعمال منها "بحبك وأنا كمان" و"لخمة راس"، و"حبيبي نائما" وغيرها من الأفلام.





عام 2009 قدم البطولة المطلقة في فيلم "مجنون أميرة" للمخرجة إيناس الدغيدي، ويبدو أن هذا الفيلم كان سببا في ابتعاده عن الفن، إذ اتهمته المخرجة إيناس الدغيدي أنه سبب فشل الفيلم.





وهو ما قد يفسر ما كتبه الفنان تامر حسني الذي نشر فيديو من الإعلان للمشهد الذي ظهر فيه هريدي، وكتب أنه مر بفترة اكتئاب ثم سافر فجأة واختفى، لكنه قرر العودة من جديد.





ظهر هريدي في الإعلان بشكل مختلف بعدما أطلق شاربه ولحيته، كما ظهر بعض الشيب في شعره.



