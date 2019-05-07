فرحة هستيرية من الجماهير المصرية بعد تأهل صلاح لنهائي دوري الأبطال (فيديو)

أعربت الجماهير المصرية عن فرحتها الشديدة بعد فوز ليفربول على برشلونة الإسباني والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول معجزة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعدما نجح في تعويض خسارته بذهاب الدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون رد إلى فوز بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الإياب.

وسيواجه ليفربول الذي يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام الفائز من موقعة أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.



