طريقة عمل كنافة بالمانجو والقشطة في رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:40 م
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المقادير:
- ½ كيلوجرام كنافة.
- ¾ كوب سمنة.
- 4 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 كوب شرائح مانجو.
- 2 كوب عصير المانجو.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة نشا.
- سكر بودرة حسب الحاجة.
لتحضير القشطة:
- ½ كوب كريما سائلة.
- 3 ملعقة كبيرة دقيق.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيلا.
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق، ضعي السمنة والزيت واخلطي جيدا.
- اضيفي الكنافة وشوحيها على النار قليلا حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- اضيفي القليل من سكر البودرة الى الكنافة وقلبيها جيدا، ثم احضري صينية مقاومة للحرارة وضعي فيها الكنافة.
- قومي بتحضير كريمة المانجو من خلال تسخين عصير المانجو على النار مع اضافة السكر.
- ذوبي النشا في القليل من الماء البارد ثم اضيفيه فوق عصير المانجو مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام كثيف مثل المهلبية.
- سخني جزء من الكريما السائلة على النار ثم اضيفي اليها السكر والفانيلا.
- ذوبي الدقيق في كمية الكريما المتبقية واضيفيها للخليط السابق وقلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط من كريمة القشطة.
- اسكبي طبقة من القشطة فوق الكنافة وافرديها في كافة الجواني ثم ضعي طبقة ثانية من الكنافة فوق القشطة.
- اضيفي طبقة من كريمة المانجو ثم طبقة اخرى من الكنافة.
- زيني الكنافة بالكريمة المخفوقة مع شرائح من المانجو ثم قدمي الكنافة.
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