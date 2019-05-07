طريقة عمل كنافة بالمانجو والقشطة في رمضان

المقادير:

- ½ كيلوجرام كنافة.

- ¾ كوب سمنة.

- 4 ملعقة كبيرة زيت.

- 1 كوب شرائح مانجو.

- 2 كوب عصير المانجو.

- 2 ملعقة كبيرة سكر.

- 1 ملعقة صغيرة نشا.

- سكر بودرة حسب الحاجة.





لتحضير القشطة:

- ½ كوب كريما سائلة.

- 3 ملعقة كبيرة دقيق.

- 3 ملعقة كبيرة سكر.

- 1 ملعقة صغيرة فانيلا.





طريقة التحضير:

- في وعاء عميق، ضعي السمنة والزيت واخلطي جيدا.





- اضيفي الكنافة وشوحيها على النار قليلا حتى تكتسب لونا ذهبيا.





- اضيفي القليل من سكر البودرة الى الكنافة وقلبيها جيدا، ثم احضري صينية مقاومة للحرارة وضعي فيها الكنافة.





- قومي بتحضير كريمة المانجو من خلال تسخين عصير المانجو على النار مع اضافة السكر.





- ذوبي النشا في القليل من الماء البارد ثم اضيفيه فوق عصير المانجو مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام كثيف مثل المهلبية.





- سخني جزء من الكريما السائلة على النار ثم اضيفي اليها السكر والفانيلا.





- ذوبي الدقيق في كمية الكريما المتبقية واضيفيها للخليط السابق وقلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط من كريمة القشطة.





- اسكبي طبقة من القشطة فوق الكنافة وافرديها في كافة الجواني ثم ضعي طبقة ثانية من الكنافة فوق القشطة.





- اضيفي طبقة من كريمة المانجو ثم طبقة اخرى من الكنافة.



