تركي حميدان: جلسة إفراج والدي انتهت وفي انتظار مكالمة

أكد تركي نجل السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي، انتهاء جلسة الإفراج المشروط عن والده، غير أن أسرته لم تحصل على أي أخبار عن نتائجها.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا زلت بانتظار اتصال من والدي أو محاميه ليخبرنا بنتيجة جلسة الإفراج المشروط. دعواتكم".



