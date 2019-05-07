زوجان أحيا الهضبة عمرو دياب حفل زفافهما: "فضل في الثمانينات ومكملش معانا"
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:37 م
شيماء عطية
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لا يزال الهضبة عمرو دياب يحير جمهوره بسبب مظهره الشاب البعيد عن عمره الحقيقي.
وأثار ظهور "دياب" في إعلان شركة فودافون التساؤلات حوله، خصوصًا بعدما شارك في الإعلان عدد من زملائه في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب، وبدا عليهم العمر الحقيقي فيما وقف شكل الهضبة الخارجي عند مرحلة الشباب.
وكان من ضمن المعلقين على الأمر، سيدة تٌدعى جيهان بكير، أحيا "دياب" حفل زفافها في الثمانينات، حيث نشرت صور من الحفل وصور حديثة لها مع زوجها وأخرى للهضبة، وبدا فيها أن دياب لم يكبر وكأنه عمره وقف في مرحلة الثمانينات.
وكتبت "جيهان": "صباح الخير عليكم جميعًا أنا عايزة استشيركم في حاجة بس مش عايزة تعليقات سخيفة الصورة الأولى دي صورة عمرو دياب في كتب كتابي سمة ٨٥ هو كان أكبر مني أنا وهادي بكام سنة، والصورة الثانية ذي صورتي أنا وهادي السنة اللي فاتت طبعا كده عمرو دياب بقى ابننا طيب أنا عايزة أعرف ايه السبب هل هو فضل الثمانينات ومكملش معانا ولا في أيه أرجو الإفادة".
وأثار ظهور "دياب" في إعلان شركة فودافون التساؤلات حوله، خصوصًا بعدما شارك في الإعلان عدد من زملائه في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب، وبدا عليهم العمر الحقيقي فيما وقف شكل الهضبة الخارجي عند مرحلة الشباب.
وكان من ضمن المعلقين على الأمر، سيدة تٌدعى جيهان بكير، أحيا "دياب" حفل زفافها في الثمانينات، حيث نشرت صور من الحفل وصور حديثة لها مع زوجها وأخرى للهضبة، وبدا فيها أن دياب لم يكبر وكأنه عمره وقف في مرحلة الثمانينات.
وكتبت "جيهان": "صباح الخير عليكم جميعًا أنا عايزة استشيركم في حاجة بس مش عايزة تعليقات سخيفة الصورة الأولى دي صورة عمرو دياب في كتب كتابي سمة ٨٥ هو كان أكبر مني أنا وهادي بكام سنة، والصورة الثانية ذي صورتي أنا وهادي السنة اللي فاتت طبعا كده عمرو دياب بقى ابننا طيب أنا عايزة أعرف ايه السبب هل هو فضل الثمانينات ومكملش معانا ولا في أيه أرجو الإفادة".
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