لاسارتي يجتمع مع سباستيان في الأهلي

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع سباستيان المدرب بالجهاز الفني للفريق الأحمر، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وجاءت جلسة لاسارتي مع سباستيان للتجهيز للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الفريق مقبل على مجموعة مباريت هامة في بطولة الدوري.









واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على النجوم أول أمس بهدفين دون رد.









ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



