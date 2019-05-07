مسلسلات رمضان 2019.. طعن صلاح عبدالله بـ"آلة حادة" داخل السجن في "هوجان"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.





وضمن هذه الاحداث، تم ترحيل الفنان صلاح عبدالله، والذي يجسد شخصية "بهلول"، إلى السجن بعد القبض عليه امس ضمن احداث الحلقة الاولى.





وفي هذال السياق، قام احدى المساجين، بطعن "بهلول"، داخل ساحة السجن، ذلك في محالة لقتله من قبل عائلة "الوردانيه"، الذي تسبب "بهلول"، في قتل شقيقهم الاكبر، بعد سرقتهم، منذ 15 عامًا.





"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.



