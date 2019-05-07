تراجع حاد في البورصة الأمريكية و"داو جونز" يسجل أكبر خسارة يومية في 2019

شهدت البورصة الأمريكية حالة من التراجع الحاد عند نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل مؤشر "داو جونز" أسوأ أداء يومي في 2019.





وتأتي الخسائر في البورصة الأمريكية بعد أن أشار الممثل التجاري الأمريكي إلى أن التعريفات المرتفعة على السلع الصينية سيتم إقرارها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.





وتعرضت الأسواق العالمية إلى موجة بيعية قوية على خلفية تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار خلالهم باعتزام رفع التعريفات على السلع الصينية بدءاً من يوم الجمعة.





في حين أن الجانب الصيني أكد موعد رسمي بشأن توجه وفد إلى الولايات المتحدة من أجل استكمال المفاوضات التجارية في واشنطن خلال يومي 9 و10 مايو الجاري.





وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الولايات المتحدة والصين على حل الخلافات بين الجانبين كون الشائعات والتغريدات تهدد بتفاقم الوضع عالمياً.





وشهد سهما شركتي كاتربيللر وبوينج خسائر بنحو 2.3% و3.9% على التوالي كما كان قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين.





وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.8% أو ما يوازي 473 نقطة تقريباً ليهبط إلى 25965.09 نقطة، ليسجل أكبر خسائر يومية منذ 3 يناير الماضي.





كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.6% مسجلاً 2884.03 نقطة.





فيما شهد المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" خسائر تتجاوز 1.9% ليهبط إلى 7963.7 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.6030.