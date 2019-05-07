روبيرتسون يتهكم على نجم برشلونة ويؤكد أنه من تسبب بإصابته





أكد الدولي الاسكتلندي أندي روبيرتسون نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أن الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة هو من تسبب بإصابته بسبب التدخل العنيف الذي قام به ضده في الدقيقة التاسعة والثلاثين بدون كرة.





ولم يتمكن روبيرتسون في أن يستكمل الشوط الثاني من المباراة ليخرج في الدقيقة السادسة والأربعين ويحل بدلاً منه الهولندي فينالدوم.





وفور سؤاله عن تلك الواقعة أكد أن الأهم من تأهل في نهاية المطاف ؟ نحن في المشهد الختامي لأعرق البطولات الأوروبية للموسم الثاني على التوالي.





وقال الظهير الأيسر الطائر في تصريحات صحفية عقب المباراة أن أليسون بيكر نجح في الدفاع عن مرماه بصورة رائعة ما جعلنا نخرج بشباك نظيفة.





وواصل أن التركيز الآن منصب على مواجهة وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج في إنتظار تعثر لمانشستر سيتي من أجل حسم اللقب.





وأنهى أن الفريق حسم تأهله للمباراة النهائية بيده وبالطريقة والتعليمات التي أعطاها لنا المدرب ويجب على اللاعبين ان يكونوا فخورين بما قدموا.



