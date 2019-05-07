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السودان: انتخابات مبكرة واستقالة 4 من المجلس العسكري

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:30 م
السودان: انتخابات مبكرة واستقالة 4 من المجلس العسكري
السودان
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وكالات
 
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قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، إنه يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وقال المجلس أيضا، إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية، وإن أكثر من أربعة أعضاء المجلس قدموا استقالاتهم.

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