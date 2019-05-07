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ليفربول رابع أكثر الأندية مشاركة في المباريات النهائية لبطولات أوروبا

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:35 م
ليفربول رابع أكثر الأندية مشاركة في المباريات النهائية لبطولات أوروبا
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علاء خليف
 
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تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام فريق برشلونة، وتغلب عليه 4-0 في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في "كامب نو" انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بثلاثية نظيفة، ليتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا متفوقًا بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تأهل ليفربول للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا منحه رقمًا جديدًا وفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، حيث وصل الريدز إلي النهائي التاسع في المسابقات الأوروبية عبر تاريخه سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.

وأصبح ليفربول يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الأندية مشاركة في المباريات النهائية لبطولات أوروبا، بعد أندية، ريال مدريد الإسباني 16 - ميلان الإيطال 11 - بايرن ميونيخ الألماني 10 مرات.

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