أول تعليق من نجم برشلونة بعد توديع دوري أبطال أوروبا









أكد سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أن ليفربول كان الطرف الأقوى في المباراة التي جمعت الفريقان وخسرها فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وصرح بوسكيتس أن الفريق الإنجليزي كان الأفضل طيلة احداث المباراة على الرغم من أننا توفرنا على بعض الفرص للتسجيل لكننا لم ننجح في ذلك.





وأضاف " الضغط المبكر كلفنا الوقوع في أخطاء عديدة ولا أجد أي كلام أقوله فكارثة روما تجددت مرة أخرى ويجب على الجماهير أن تسامحنا.





وواصل " تسجيل هدف في مباراة اليوم كان سيعبر بنا إلى المباراة النهائية لكن ذلك لم يحصل ولن أقوم بإنتقاد أي لاعب سوى التوفيق.





وأختتم أن لاعبوا الخصم كانوا أكثر ذكاء ومن الصعب أن نسقط بصورة هزيلة مثل التي خسرنا بها برباعية بعد أن إنتصرنا ذهاباً بثلاثية دون رد.



