ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من نجم برشلونة بعد توديع دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:31 م
أول تعليق من نجم برشلونة بعد توديع دوري أبطال أوروبا
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements


أكد سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أن ليفربول كان الطرف الأقوى في المباراة التي جمعت الفريقان وخسرها فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح بوسكيتس أن الفريق الإنجليزي كان الأفضل طيلة احداث المباراة على الرغم من أننا توفرنا على بعض الفرص للتسجيل لكننا لم ننجح في ذلك.

وأضاف " الضغط المبكر كلفنا الوقوع في أخطاء عديدة ولا أجد أي كلام أقوله فكارثة روما تجددت مرة أخرى ويجب على الجماهير أن تسامحنا.

وواصل " تسجيل هدف في مباراة اليوم كان سيعبر بنا إلى المباراة النهائية لكن ذلك لم يحصل ولن أقوم بإنتقاد أي لاعب سوى التوفيق.

وأختتم أن لاعبوا الخصم كانوا أكثر ذكاء ومن الصعب أن نسقط بصورة هزيلة مثل التي خسرنا بها برباعية بعد أن إنتصرنا ذهاباً بثلاثية دون رد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا