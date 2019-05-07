محمد صلاح السبب في ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة

تمكن نادي ليفربول من الفوز على برشلونة برباعية نظيفة في "ريمونتادا" تاريخية حققها الريدز على ملعبه الآنفيلد بإياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان فريق ليفربول قد خسر في الذهاب من البارسا على الكامب نو بثلاثية نظيفة ولكن الريدز حققوا المستحيل في الإياب برباعية نظيفة.





وصعد ليفربول إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام فيما سيكون النهائي يوم 1 يونيو على ملعب أتلتيكو مدريد.





وغاب محمد صلاح عن مباراة الريدز وبرشلونة بسبب إصابته منذ أيام قليلة عقب تدخله العنيف مع حارس نيوكاسل يونايتد فأصيب بارتجاج على أثره.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد المباراة صور لمحمد صلاح الذي حضر المباراة وجلس في المدرجات لدعم الريدز مرتدياً "تيشيرت" مكتوب عليه "لا تستسلموا أبداً" لذلك اعتبر رواد تويتر أن "مو" هو السبب في الفوز والريمونتادا أمام برشلونة.



