عاجل.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إجرائه جراحة "سرطان القولون" (فيديو)

طمأن الإعلامي شريف مدكور، محبيه عبر بث مباشر منذ قليل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أنه خضع لاجراء عملية جراحية أمس، وأنه بخير الآن.





واعتذر شريف، لكل من حاول الاتصال به موضحا أنه أغلق جميع هواتفه، مطالبا الجميع بتكثيف الدعوات له في هذه الايام المباركة.





نذكر أن شرف مدكور خضع امس لاجراء عملية جراحية حيث تم استئصال ورم سرطاني بالقولون.

ويتمنى الفجر الفني لشريف مدكور الشفاء العاجل.



