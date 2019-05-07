ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إجرائه جراحة "سرطان القولون" (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:27 م
عاجل.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إجرائه جراحة سرطان القولون (فيديو)
شريف مدكور
Advertisements
طباعة
شيماء الشاهيني
 
Advertisements
طمأن الإعلامي شريف مدكور، محبيه عبر بث مباشر منذ قليل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أنه خضع لاجراء عملية جراحية أمس، وأنه بخير الآن.

واعتذر شريف، لكل من حاول الاتصال به موضحا أنه أغلق جميع هواتفه، مطالبا الجميع بتكثيف الدعوات له في هذه الايام المباركة.

نذكر أن شرف مدكور خضع امس لاجراء عملية جراحية حيث تم استئصال ورم سرطاني بالقولون.
ويتمنى الفجر الفني لشريف مدكور الشفاء العاجل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا