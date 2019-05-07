ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد تأهله للموسم الثاني على التوالي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:24 م
محمد صلاح يدخل التاريخ بعد تأهله للموسم الثاني على التوالي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements

حقق فريق ليفربول الإنجليزي ريمونتادا تاريخية أمام فريق برشلونة بالفوز عليه برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في "كامب نو" انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بثلاثية نظيفة، ليتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا متفوقًا بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب تأهل ليفربول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، إنجازًا جديدًا لنجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والذي أصبح أول لاعب مصري وعربي يشارك في نهائي البطولة الأوروبية في موسمين متتاليين في التاريخ.

وشارك 5 لاعبين عرب في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ هم: محمد صلاح "ليفربول" 2018، 2019، الجزائري رابح ماجر "بورتو" 1987، المغربي رضوان حجري "بنفيكا" 1988، المغربي مهدي بن عطية "يوفنتوس" 2017، المغربي أشرف حكيمي "ريال مدريد" 2018.

كما أصبح "صلاح" خامس لاعب إفريقي يشارك في نهائي بطولة أوروبا في موسمين متتاليين بعد نجم زيمبابوي بروس جروبيلار والذي توج باللقب مع ليفربول 1984، وحصل علي "الوصيف" 1985، والثنائي كانو و فينيدي جورج اللذان توج باللقب مع اياكس 1995، والوصيف 1996، والكاميروني إيتو الذي حصل اللقب مع برشلونة في 2009، ومع إنتر ميلان 2010.

يذكر أن محمد صلاح خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت إصابته بعد 30 دقيقة فقط وخروجه من ملعب اللقاء.

Advertisements
المزيد عن: نصف نهائي دوري الابطال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح صلاح دوري أبطال أوروبا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا