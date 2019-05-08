اسلام البحيري: القول بأن الرسول لم يكن موجودًا في الواقع أمر بعيد للغاية عن الحقيقة

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قال إسلام البحري، الباحث الإسلامي، إن الإيمان بالغيبيات جزء من الإسلام، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في سورة البقرة، لافتَا إلى أن العقل غير قادر في بعض الأحيان على تصديق كل شيء، ولذلك يجب التصديق بالمعجزات التي ذكرت في القرآن.



وتابع "البحيري"، خلال تقديمه برنامج "جدل"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودًا في الواقع، وتم ذكره في القرآن الكريم من باب ضرب الأمثال، أمر بعيد للغاية عن الحقيقة، ولا يمكن الاقرار بصحته، ولا يدخل في إطار تأويل النص الديني.

