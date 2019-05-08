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تحسين ضخ المياه بشرق السكة في الأقصر

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:02 ص
تحسين ضخ المياه بشرق السكة في الأقصر
ضخ مياه - صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
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قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بتحسين ضخ المياه بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث تم إحلال وتجديد لطلمبة 200لث بطلمبة 400لث للخطوط المغذية لشرق السكة الحديد، وعمل صيانة للمحابس للخطوط المغذية لشرق السكة الحديد وبالفعل تم استبدال العاطل منها بأخرى جديدة.

كما تم فصل بعض خطوط تغذية شرق السكة الحديد عن مدينة البياضية بهدف زيادة كميات المياه ورفع الضغوط بمنطقة شرق السكة الحديد، والتنبيه وإعطاء تعليمات مكتوبة والمتابعة بعمل رافع المياه بمنطقة شرق السكة الحديد على مدار 24 ساعة خلال فصل الصيف، وجاري العمل على الكشف على تسريبات المياه بالمنطقة وتقليل نسبة الفاقد.
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