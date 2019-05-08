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إسلام البحيري: معجزات القرآن حقيقة والنظام الفيزيائي يخرق ذاته بذاته

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:01 ص
إسلام البحيري: معجزات القرآن حقيقة والنظام الفيزيائي يخرق ذاته بذاته
إسلام البحيري - الباحث الإسلامي
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كساب أحمد
 
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قال إسلام البحيري، الباحث الإسلامي، إن ما كتب عن معجزات الإمام أحمد بن حنبل عبارة عن خرافات روجها بعض محبيه، ولا تنسب للإمام أحمد بن حنبل، وليست في حاجة لدراسة أو للمناقشة.

وتابع "البحيري"، خلال تقديمه برنامج "جدل"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المعجزات التي ذكرت في القرآن الكريم حقيقية، وليست هناك ضرورة لتصديقها عقليًا، لافتَا إلى أن الشخص الذي لا يصدق المعجزات، لديه قصور في فهم الفيزياء، خاصة أن النظام الفزيائي يخرق ذاته بذاته.
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