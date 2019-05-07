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قائد الأهلي جاهز لمباراة سموحة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:30 م
قائد الأهلي جاهز لمباراة سموحة
حسام عاشور
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أعلن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمباراة المقبلة أمام سموحة.

 

وشارك عاشور في المران الجماعي للفريق الأحمر بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعدما تعافيه من نزلة البرد التي أصيب بها مؤخرا.

 

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على النجوم أول أمس بهدفين دون رد.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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