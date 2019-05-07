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محاضرة قبل مران الأهلي الرئيسي اليوم

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:28 م
محاضرة قبل مران الأهلي الرئيسي اليوم
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علي نبوي
 
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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران المسائي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمثقر الجزيرة.


وتحدث لاسارتي مع لاعبي الأهلي خلال هذه المحاضرة والتي استغرقت نحو ١٠ دقائق عن أهمية المباراة المقبلة أمام سموحة، وضرورة التركيز فيها لمواصلة سلسلة الانتصارات في البطولة.


كما تطرق لاسارتي للحديث عن مباراة النجوم السابقة والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وخاصة ظاهرة إهدار الفرص.


ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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