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أول تعليق لـ أحمد موسى على اقتحام السبكي مقر "صدى البلد"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:23 م
أول تعليق لـ أحمد موسى على اقتحام السبكي مقر صدى البلد
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داليا الحسين
 
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استنكر الإعلامي أحمد موسى، اقتحام المنتج أحمد السبكي بصحبة 12 شخصًا مقر شبكة قنوات صدى البلد الإعلامية، وتهديد وترويع الصحفيين بها بسبب خلاف على مسلسل، مشددًا على ضرورة محاسبة "السبكي"، لأن لا أحد فوق القانون.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن قانون العقوبات نص على مادة 375 الخاصة بأمور البلطجة، وأضاف منفعلًا: "مش زريبة هي يدخلوا بدون إذن.. دي مؤسسة إعلامية محترمة ولديها صحفيين شرفاء.. كفاية بلطجة.. عايزين حق صدى البلد والزملاء وحق صاحب المكان ونثق في العدالة ولا أحد فوق القانون".

وأشار إلى أن مصر دولة تحترم القانون وتطبقه على الجميع بلا استثناء، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "نثق في العدالة والقضاء والنيابة في تطبيق القانون على الجميع".
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