قبل قمة توتنهام.. موقف أياكس من صيام الثلاثي المغربي

ينتظر أياكس أمستردام الهولندي، تحديد موقف لاعبيه الثلاثة المغاربة، حكيم زياش، نصير مزراوي، وزكريا لبيض، من مباراة توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك بسبب صيام شهر رمضان.





قال متحدث باسم النادي الهولندي في تصريحات لجريدة دي تليغراف اليومية: "اللاعبين الثلاثة لديهم الحرية التامة في الاختيار، إذا أراد أحدهم الصيام خلال هذه الفترة فعليه التنسيق مع المدرب والطاقم الطبي".





وكان اللاعب الوحيد الذي أبدى موقفه هو مزراوي، الذي أكد أنه يرغب في إكمال الصيام بشكل طبيعي.





وقال صاحب 21 عاماً في حوار مع جريدة هيت بارول: "أنا معتاد على هذا الأمر، هل يمكن لرياضي من المستوى الأول الامتناع عن الأكل إذا كان عليه بذل مجهود كبير؟ هناك آراء مختلفة، ولكن هذا اختياري، أشعر بطاقة كبيرة خلال شهر رمضان".





وأضاف: "المباراة ستبدأ في تمام التاسعة في هولندا، بينما يمكنني شرب أي شيء بعد 15 دقيقة من بدايتها، إذا شاركت سيكون بمقدوري تناول أي شيء عند أحد أجناب الملعب".





من جانبه، كان أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي، رايموند فيرهيخين، أوصى الثلاثي المسلم بتأجيل الصيام، وقال في مقابلة مع جريدة دي تليغراف: "الالتزام بالصيام في هذه الفترة من الموسم سيكون عملاً غير مسؤول".





وأوضح: "نقص الطعام والشراب في الجسم قبل ساعات من بداية المباراة، يجعل عملية اشتداد العضلات أبطأ، وبالتالي تزداد خطورة تعرض اللاعب للإصابة".