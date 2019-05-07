الوزراء: وسائل التواصل هي مصدر المعلومات الأول للمواطن مما يسهم في انتشار الشائعة

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،: "عرضنا بشكل مفصل ملف العلاقات المصرية الأمريكية للمواطن ومن مصادر موثقة".





وتابعت "زغلول"، خلال حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء،: "نقوم بعمل تحليل مضمون بشكل دوري للأداء الإعلامي للوزارات المصرية".



