ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الوزراء: وسائل التواصل هي مصدر المعلومات الأول للمواطن مما يسهم في انتشار الشائعة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:20 م
الوزراء: وسائل التواصل هي مصدر المعلومات الأول للمواطن مما يسهم في انتشار الشائعة
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،: "عرضنا بشكل مفصل ملف العلاقات المصرية الأمريكية للمواطن ومن مصادر موثقة".

وتابعت "زغلول"، خلال حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء،: "نقوم بعمل تحليل مضمون بشكل دوري للأداء الإعلامي للوزارات المصرية".

وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر المعلومات الأول للمواطن مما يسهم في انتشار الشائعة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
3
x
20:00
1
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
0
x
20:30
2
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
2
x
20:30
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
2
x
21:00
0
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
3
x
21:00
0
برشلونة - أسبانيا