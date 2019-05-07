"جائزة الشارقة للتميز" تفتح باب التسجيل وتعلن عن الشروط

أعلن مجلس أمناء "جائزة الشارقة للتميز" عن فتح باب التسجيل بالجائزة التي تحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على أن يستمر التسجيل في مختلف فئاتها حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل بحسب ما قالت وكالة "وام".





ودعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تنظم الجائزة مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في الجائزة للاستفادة من مزاياها العديدة ومن الدورات والبرامج التوعوية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة والهادفة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبنّي أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.





وأعلنت الغرفة أن باب التسجيل في الجائزة التي تعتمد على نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM الذي يُعتبر إطاراً إدارياً شاملاً يستخدمه أكثر من 30 ألف شركة كبرى في مختلف أنحاء العالم مفتوح لجميع المنشآت والشركات للتسجيل في فئات الجائزة السبع المتمثلة في جائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة الخضراء وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للتوطين الخليجية.





وأوضحت ندى الهاجري منسق عام الجائزة أن التسجيل سيكون مجانياً لفئات الجائزة الأخرى بما فيها الفئات الخليجية.. داعية المنشآت الاقتصادية في الشارقة والإمارات والخليج العربي إلى انتهاز فرصة المشاركة في الجائزة والاستفادة من مزاياها التطويرية العديدة باعتبارها إحدى أهم الجوائز من نوعها على مستوى المنطقة, وأوضحت أن مجلس أمناء الجائزة أجرى مؤخراً مجموعة من التعديلات الجوهرية في الجائزة وذلك مواكبةً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال ولإضافة العديد من المزايا التنافسية للشركات المشاركة في فئاتها المختلفة .. منوهة الى أن القرارات الجديدة شملت تغيير مسمى "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" إلى "جائزة الشارقة للتميز" وتغيير مسمى فئة "جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة" إلى جائزة "الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" وفصلها إلى فئتين تتضمن كل منهما فائزين اثنين يحصل كل منهما على 25 ألف درهم وتشمل هاتان الفئتان فئة المشاريع المتناهية الصغر والتي تضم 5 موظفين أو أقل وفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم أكثر من 5 موظفين.





كما شملت التعديلات فتح مجال المشاركة في فئة "جائزة الشارقة لرواد الأعمال" لكافة إمارات الدولة والمخصصة لمكافأة أنجح رجال الأعمال في الإمارات الذين وضعوا بصمة مميزة لهم في عالم الأعمال مما كان له تأثير ملحوظ على الصعيدين المهني والشخصي على أن يتم اختيار فائزين إثنين يحصل كل منهما على 50 ألف درهم.