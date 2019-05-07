القائمة النهائية لجائزة مدرب العام في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في الموسم الحالي من الدوري الممتاز، والذي ينتهي الأحد المقبل.





تضم القائمة النهائية مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، ومدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، وذلك في الموسم الذي يتنافس كلاهما على الفوز بلقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.





يحتل السيتي المركز الأول برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.





وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث قاد الفريق لتقديم موسم مميز في البطولة، حيث احتل توتنهام المركز الثالث طوال فترات الموسم، قبل أن ينتزعه منه تشيلسي في الجولة الماضية.





كما ضمت قائمة المرشحين أيضاً، مدرب ولفرهامبتون، البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، بعد أن نجح في تقديم موسم رائع مع الفريق، الذي يحتل المركز 7 برصيد 57 نقطة.





وسوف يتم ضم أصوات الجمهور إلى اصوات الخبراء لحسم الفائز، الذي سوف يتم الإعلان عنه في فعالية توزيع الجوائر التي سوف تقيمها رابطة الدوري الإنجليزي، الثلاثاء المقبل.



