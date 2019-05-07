مدرب توتنهام يتحدث عن مواجهة أياكس

أكد مدرب توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الثلاثاء، أن فريقه في حاجة لتقديم أقصى ما لديه ولبعض الحظ، لكي يعبر لنهائي دوري الأبطال.





واعتبر المدرب أن على لاعبيه اللعب أول نصف ساعة في المباراة بصورة أفضل مما كان عليه الأمر في مباراة الذهاب، التي سجل فيها أياكس هدفه خلال تلك الفترة.





وأشار بوكيتينو إلى أنه لم يجهز أي خطاب حماسي يلقيه على لاعبيه قبل مباراة الغد.





وقال المدير الفني: "سأحدثهم من قلبي، وسأقول لهم ما أشعر به في تلك اللحظة".





وبخصوص إصابة هاري كين، وعود هيونغ مين سون، قال بوكيتينو: "كل اللاعبين لهم أهميتهم"، وأن أهم شيء هو مستوى الفريق".





وحول إمكانية فوز فريقه بهدف نظيف، ولجوء الفريقين لركلات الترجيح، أشار بوكيتينو إلى أنه لم يحظ بوقت كاف ليتدرب عليها.





وأضاف المدرب: "ربما نتدرب عليها الليلة"، او بمعنى أصح في التدريب الأخير قبل مباراة الغد.





وعما يثار بخصوص اقتراب اللاعب كريستيان اريكسين من الانتقال لريال مدريد، أشار إلى أنه لا يفضل "التعليق على شائعات"، مضيفاً أنه لاعب نرغب في استمراره".