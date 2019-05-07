مدرب أياكس يحذر لاعبيه من عودة توتنهام

أكد مدرب أياكس أمستردام الهولندي، إيريك تين هاغ، أن فريقه سيحاول فرض أسلوبه خلال المواجهة التي تجمعه غداً الأربعاء بضيفه توتنهام الإنجليزي، في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.





أكد تين هاغ خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، أن أياكس لن يكتفي بمحاولة الحفاظ على فوزه في مباراة الذهاب 1-0، ولكن سيحاول الظهور بأسلوبه المعهود، وأن يستغل القدرات المتاحة لدى الفريق.





وأضاف: "علينا الفوز بالمباراة، نفكر بهذه الطريقة، علينا اللعب وفقاً لقدراتنا المتاحة، واستغلال كافة الأوراق المتاحة في مباراة الغد".





وشدد مدرب أياكس أن فوز فريقه في مباراة الذهاب أمر مهم للغاية، لكنه حذر من أن توتنهام سيبذل أقصى ما في وسعه لتعويض خسارته في مباراة الذهاب.