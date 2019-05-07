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محمد يوسف يتسلم مهام عمله وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس (صور)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:08 م
محمد يوسف يتسلم مهام عمله وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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تسلم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الصحية الأولية بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، مهام عمله رسميًا وكيلًا لوزارة الصحة بالسويس وذلك خلفًا للدكتور لبيب محمد كمال عقب تكليفه رسميًا من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقد شهدت مراسم التسليم والتسلم كما هو متبع بروتوكوليا استعراض شامل لكافة الملفات الحيوية وكذلك التعارف علي فريق عمل المديرية، وقد قام الدكتور لبيب بتقديم المصحف الشريف للدكتور محمد يوسف متمنيًا له التوفيق بمهام عمله وكيلا لوزارة الصحة بالسويس.

محمد يوسف يتسلم مهام عمله وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس (صور)
محمد يوسف يتسلم مهام عمله وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس (صور)
محمد يوسف يتسلم مهام عمله وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس (صور)
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