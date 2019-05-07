رفع 60 طن قمامة من نطاق مدينة بلقاس بالدقهلية

أعلن اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية عن شن حملات نظافة مكبرة تمكنت من رفع 60 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى التابعة لها فى 24 ساعة.





قادت الحملة غادة الحمادى نائب رئيس المركز لمتابعة أعمال النظافة داخل المدينه بلقاس، وذلك بحضور المهندس أحمد وجيه مدير الحمله الميكانيكية وعبدالفتاح الحفنى مدير النظافه بمجلس المدينة بالفترة الصباحية وتم توصيلهم إلى مصنع تدوير القمامه بقلبشو





وعلى صعيد آخر نظمت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بالتنسيق مع إدارتى التنمية الأقتصاديه والبيئة بحى غرب المنصورة، لبيان مدى جودة المنتجات المعروضة على الجمهور، والتأكد من أن أسعار المنتجات بالمنافذ وأنها تقل عن نظيرتها بالسوق.





قاد الحملة منى المتبولى نائب رئيس الحي، وأستهدفت الحملة منافذ البيع بشارع الجيش، وقامت الحملة بالمرور والتفتيش عن الشهادات الصحية للعاملين بالمنافذ.



