رفع 60 طن قمامة من نطاق مدينة بلقاس بالدقهلية
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:04 م
محمد كشك
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أعلن اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية عن شن حملات نظافة مكبرة تمكنت من رفع 60 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى التابعة لها فى 24 ساعة.
قادت الحملة غادة الحمادى نائب رئيس المركز لمتابعة أعمال النظافة داخل المدينه بلقاس، وذلك بحضور المهندس أحمد وجيه مدير الحمله الميكانيكية وعبدالفتاح الحفنى مدير النظافه بمجلس المدينة بالفترة الصباحية وتم توصيلهم إلى مصنع تدوير القمامه بقلبشو
وعلى صعيد آخر نظمت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بالتنسيق مع إدارتى التنمية الأقتصاديه والبيئة بحى غرب المنصورة، لبيان مدى جودة المنتجات المعروضة على الجمهور، والتأكد من أن أسعار المنتجات بالمنافذ وأنها تقل عن نظيرتها بالسوق.
قاد الحملة منى المتبولى نائب رئيس الحي، وأستهدفت الحملة منافذ البيع بشارع الجيش، وقامت الحملة بالمرور والتفتيش عن الشهادات الصحية للعاملين بالمنافذ.
كما قامت الحملة بإعدام ما يقرب من ٩٠كيلو من المواد الغذائية المتنوعة ويأتى ذلك فى إطار الحملات التى يشنها حى غرب خلال شهر رمضان الكريم للتأكد من جودة المنتج الذى يقدم للمواطن وصلاحيتة وضبط الأسعار والحد من جشع التجار.
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