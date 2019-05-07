سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لتعز
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:00 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 سلة غذائية على 1200 مستفيد في جزيرة ميون بمحافظة تعز.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني.
Advertisements
المزيد عن: مساعدات سلمان للااغاثة جزيرة ميون تعز
- "إغاثي الملك سلمان" يوزّع 380 سلة غذائية في حيران حجة
- سلمان للإغاثة يوزع 22 طنًا و200 كيلو من السلال الغذائية في مديرية حرض بمحافظة حجة
- مركز الملك سلمان يوزع 200 سلة غذائية في مديرية الحزم بالجوف
- مأرب .. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 360 سلة غذائية على أسر الأطفال المعاد تجنيدهم
- "سلمان للإغاثة" يوزع 360 سلة غذائية في محافظة مأرب
- مركز سلمان للأغاثة يوزع مساعدات غذائية على النازحين والمتضررين في حضرموت
- سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية على النازحين في سيئون بحضرموت
- "سلمان للإغاثة" يوزع 1500 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في الضالع
- سلمان للاغاثة يوزع مساعدات غذائية في مديريتي حيران وعبس بحجة
- "سلمان للإغاثة" يوزع 850 سلة غذائية في محافظة شبوة