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سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لتعز

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:00 م
سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لتعز
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الفجر السعودي
 
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 سلة غذائية على 1200 مستفيد في جزيرة ميون بمحافظة تعز.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني.
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المزيد عن: مساعدات سلمان للااغاثة جزيرة ميون تعز
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