بي إن سبورت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر beIN SPORTS NeW

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.





لم يعرف ليفربول طعم الخسارة سوى في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 5 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الانتصار في 4 مباريات، دون أن يسقط في فخ التعادل على الإطلاق.









ينتظر فريق الريدز مباراة وحيدة فقط على نهاية موسمه الحالي، حيث يواجه ضيفه ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.





يدخل المدرب يورجن كلوب هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / ساديو ماني / دانييل ستوريدج.





على الجانب المقابل، فاز برشلونة في 5 مباريات من أصل آخر 6 خاضها بكافة البطولات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، كما لم يتعادل مطلقاً.





ينتظر الفريق الكتالوني 4 مباريات مهمة في الفترة القادمة، حيث يواجه بالدوري المحلي كلاً من ضيفه خيتافي، ثم مضيفه إيبار.





وفي بقية المباريات، سوف يواجه أولاً فالنسيا بنهائي كأس ملك أسبانيا، ثم يخوض نهائي دوري الأبطال.





يدخل المدرب إرنستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تير شتيجن / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول وبرشلونة عبر قناة Bein Sports HD1 بصوت حفيظ دراجي وأيضاً عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية.



