رابط يوتيوب الان FULL HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

يقدم مصر سبورت لزواره مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة اليوم، حيث يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً مساء اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019 على ليفربول الإنجليزي، في إطار إياب الدور نصف النهائي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء أرضية ملعب أنفيلد رود.





ومن المقرر نقل مباراة ليفربول وبرشلونة مباشر عبر قناتي BeIN SPORT HD1 + 4K بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعصام الشوالي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي التاسعة بتوقيت القاهرة.









نجح برشلونة في تحقيق الفوز على ليفربول في 3 مباريات سابقة من أصل آخر 8 جمعت بينهما بجميع البطولات، وفي المقابل خسر في 3 مباريات أخرى، كما سقط في فخ التعادل في مباراتين.





برشلونة وليفربول مباشر | إذا توقف البث حدث الصفحة













ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، سجل البارسا 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف أيضاً.





تعرض الفريق الكتالوني للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه سيلتا فيغو بثنائية نظيفة بالليغا الإسبانية، بينما فاز فريق الريدز على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالبريميرليج.





يتواجد برشلونة حالياً في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما نجح في حصد 83 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل ليفربول المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجاحه في حصد 94 نقطة.





يُعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف البارسا الموسم الحالي، حيث أحرز 34 هدفاً بالدوري المحلي، إضافة إلى 12 هدفاً بدوري الأبطال.





تخطى الفريق الكتالوني عقبة أولمبيك ليون الفرنسي بربع النهائي، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي بنصف النهائي، فيما عبر فريق الريدز كلاً من بايرن ميونخ الألماني، ومن ثم بورتو البرتغالي.





يأمل البارسا في الظفر بلقبه السادس بالبطولة الأوروبية على مر التاريخ، وهو نفس الإنجاز الذي يحلم به ليفربول.



