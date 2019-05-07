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63 % من المعتمرين بعام 2018 من داخل المملكة السعودية

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:58 م
63 % من المعتمرين بعام 2018 من داخل المملكة السعودية
الكعبة
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وكالات
 
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 قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن 63% من المعتمرين خلال العام الماضي كانوا من داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة السعودية، في نشرة إحصاءات العمرة لعام 2018، الصادر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المعتمرين خلال العام الماضي بلغ 18.3 مليون معتمر، منهم 11.5 معتمر داخل المملكة، ونحو 6.8 مليون معتمر قدموا من خارج السعودية، وفقاً لوكالة "واس".

وذكرت الهيئة، أن عدد معتمري من داخل السعودية من المواطنين خلال العام الماضي كان نحو 46.17 في المائة، فيما سجلت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة 53.83 في المائة.

وكشفت نتائج مسح العمرة، أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر وذلك بنسبة 67.5 في المائة، من إجمالي عدد العمرات التي أدوها خلال عام 2018، كما كشفت النتائج أن 59 في المائة من إجمالي عمرات الداخل (للسعوديين والمقيمين) تتم خلال شهر رمضان.

وسجَّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة 62 في المائة، فيما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة 29.31 في المائة.
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