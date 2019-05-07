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dmc تعرض مسلسل "زلزال" بلغة الإشارة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:57 م
dmc تعرض مسلسل زلزال بلغة الإشارة
زلزال
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الفجر الفني
 
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نجحت قناة  dmc وللمرة الأولى فى تقديم نسخة مترجمة بلغة الإشارة من مسلسل "زلزال" الذى يبث حصريًا عبر شاشتها ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان.

تأتى هذه الخطوة فى إطار اهتمام dmc الدائم بذوى القدرات الخاصة، وفى محاولة لدمج المصابين بالصمم وضعف السمع مع الدراما المصرية على أن يتم تكرار التجربة مع مسلسلات أخرى فى المرحلة المقبلة.

تقدم dmc إعادة الثانية لمسلسل زلزال وموعدها فى الخامسة صباحا بلغة الإشارة بجانب كتابة الحوار باللهجة المصرية على الشاشة لضعاف السمع الذين لم يتعلموا بعد لغة الإشارة، والمعروف أن مصر بها 7 ملايين أصم وضعيف سمع، ويصل العدد إلى 16 مليون على مستوى العالم العربي، وهى فئة رأت  dmc أنها تستحق بذل هذا المجهود الكبير وتكوين فريق من الخبراء فى هذا المجال من أجل مساعدتهم على مشاهدة أفضل للدراما المصرية مع دراسة كيفية نشر التجربة فيما هو قادم من إنتاج درامى وتليفزيونى.

 
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