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LIVE: مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم مباشر تشاهدونها بجودة عالية على قناة beIN SPORTS HD1

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:55 م
LIVE: مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم مباشر تشاهدونها بجودة عالية على قناة beIN SPORTS HD1
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يتطلع ليفربول إلى تدارك هزيمة الذهاب في "كامب نو" بثلاثية نظيفة وقلب الطاولة على برشلونة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتسلّح الفريق الأحمر بذكريات نهائي إسطنبول أمام ميلان الإيطالي عندما تأخر بثلاثية في الشوط الأول وعاد وعادل النتيجة في الشوط الثاني قبل أن يفوز باللقب بركلات الترجيح.

من جهته يطمح برشلونة إلى تأكيد تفوقه ذهاباً بفضل دفاعه القوي وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية وهو يعيش أفضل فتراته هذا الموسم.

وحذّر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه من صعوبة المواجهة أمام ليفربول مذكراً إياهم بالخروج المذل على يد روما الإيطالي الموسم الماضي في ربع النهائي حين تفوّق الفريق على ملعبه 4-1 وخسر في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.

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