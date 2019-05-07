تخفيض أسعار شحن بضائع "الانترنت" بين مصر وتوجو

وقعت هيئة البريد اتفاقية مع نظيرتها في توجو لتخفيض نفقات شحن السلع التي يتم شراؤها عبر شبكة "الإنترنت " ثم تُشحن إلى توجو.





وقال حسام حسين، سفير مصر لدى توجو، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، عصام الصغير ، وقع الاتفاق عن الجانب المصري، في حين وقع الاتفاق عن جانب توجو أكوادزو كواسي المدير العام لهيئة البريد في توجو.





وأكد أن الاتفاق من شأنه تخفيض نفقات الشحن عبر تجميع هذه المشتريات في القاهرة، ثم شحنها إلى توجو.





وأوضح السفير المصري أن الاتفاق يسهم في تعزيز جهود البريد المصري لتحويل القاهرة إلى نقطة ارتكاز لتوزيع السلع التي يتم شراؤها "الكترونياً " في القارة الأفريقية.