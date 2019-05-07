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انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)‎

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:54 م
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)‎
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محمد رجب - دينا حسن
 
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شهدت حارة المولوي التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انهيار جزئي بعقار، دون إصابات.

تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بحارة المولوي متفرع من ش العناني، دائرة قسم اللبان، بدون حدوث أي إصابات.

كلفت على الفور فريق متخصص من الإدارة الهندسية لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار المكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وإستدعاء مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي من خلال إدارة المشروعات.

وأسفرت المعاينة عن سقوط أجزاء من بلكونة الطابق الأول، وتم إزالة الأجزاء الخطرة من العقار كما تم إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة بوضع الحواجز الحديدية وغلق الطريق حرصًا على سلامة المارة والسيارات.
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)‎
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)‎
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)‎
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)‎
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