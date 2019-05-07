ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سليم الأنصاري ينجو من الغرق ويعود لمصر بـ"كلبش3"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:51 م
سليم الأنصاري ينجو من الغرق ويعود لمصر بـكلبش3
أمير كرارة
Advertisements
طباعة
سعد نبيل
 
Advertisements
شهدت الحقلة الثانية من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان امير كرارة، اجواء من الاثارة والتشويق.

وتفاجئ الجمهور بعوده سليم الانصاري الى الحياة مرة اخرى، بعد عثورمركب عليه وقامو بانقاذه، ولكن هذه المركب تتجار في الاعضاء البشرية.

وفي هذا السياق، اتحد مواطن جزائري مع سليم، واخبره بحقيقه المركب، وقام بالشجار مع العاملين بالمركب، واعادة المواطنين الى ارض الوطن.

 مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
برشلونة - أسبانيا