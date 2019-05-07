السراج يلتقى بماكرون غدا وسط توتر مع فرنسا
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:52 م
وكالات
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ذكر مسؤول فرنسي أن رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي تسانده الأمم المتحدة سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس غدا الأربعاء في وقت تشعر فيه حكومة السراج بالاستياء مما تراه دعم باريس لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر.
وقال المصدر "فرنسا تدعم رئيس الوزراء السراج. نحن نعارض هجوم حفتر... القضية ليست البحث عن كبش فداء ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد".
وأضاف المصدر أن باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد من أجل إيجاد حل للأزمة بما في ذلك وقف إطلاق النار.
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