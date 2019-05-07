ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السراج يلتقى بماكرون غدا وسط توتر مع فرنسا

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:52 م
السراج يلتقى بماكرون غدا وسط توتر مع فرنسا
فائز السراج
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
 ذكر مسؤول فرنسي أن رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي تسانده الأمم المتحدة سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس غدا الأربعاء في وقت تشعر فيه حكومة السراج بالاستياء مما تراه دعم باريس لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر.

وقال المصدر "فرنسا تدعم رئيس الوزراء السراج. نحن نعارض هجوم حفتر... القضية ليست البحث عن كبش فداء ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد".

وأضاف المصدر أن باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد من أجل إيجاد حل للأزمة بما في ذلك وقف إطلاق النار.
Advertisements
المزيد عن: هجوم حفتر ماكرون فرنسا فائز السراج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
برشلونة - أسبانيا