تابع مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (دوري أبطال أوروبا) FC Barcelona

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وصول الفريقين لملعب المباراة منذ دقائق قليلة ودخلوا إلى غرف الملابس الخاصة بهم منذ قليل.









سنقوم بوضع رابط البث بعد قليل خاصة وأن المباراة بين برشلونة وليفربول في مباراة العودة والإثارة الكبيرة





تشكيلة ليفربول أليسون بيكر وأرنولد وفان دايك وماتيب وروبرتسون وفي خط الوسط ميلنر وفابينيو والقائد هندرسون وفي الهجوم الثلاثي ماني وشاكيري وأمامهم أوريجي





غياب صلاح وفيرمينيو عن اللقاء الهام اليوم بسبب الإصابة وكلوب يدخل بالبدلاء بقيادة ماني ويُساعده اوريجي وشاكيري في المباراة



