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سليم الأنصاري لـ بائع الورد في "كلبش 3": "انت مش شايف الشنب"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:49 م
سليم الأنصاري لـ بائع الورد في كلبش 3: انت مش شايف الشنب
أمير كرارة
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سعد نبيل
 
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شهدت الحقلة الثانية من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان امير كرارة، اجواء من الاثارة والتشويق.

وفي لقطة كوميدية من الفنان أمير كرارة، سخر من بائع الورد عندما ساله قام بسؤاله اذا كان هو سليم الانصاري؟، ليرد عليه الاخر "اه انت مش شايف الشنب ولا ايه".

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
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