حساب المواطن يعلن آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19

أعلن برنامج حساب المواطن، عن آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل.

وأكد البرنامج، أنه يجب التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة قبل 10 مايو الجاري.

وكشف البرنامج، عن موعد استقبال الاتصالات والاستفسارت من المستفيدين على مركز الاتصال طيلة شهر رمضان المبارك في الأوقات التالية: من 10:00 صباحًا إلى 3:00 عصرًا، ومن 8:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا .