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أحمد فهمي يلتقي شقيقه بحثًا عن ٦ مليون دولار في "الواد سيد الشحات"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:46 م
أحمد فهمي يلتقي شقيقه بحثًا عن ٦ مليون دولار في الواد سيد الشحات
أحمد فهمي
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الواد سيد الشحات" لقاء "سيد" مع زوجته "ريتاج" بشقيقه "فخر" الذي سرق ٦ مليون دولار كانت مخبأة بالقرب من بيتهم القديم، وتعود ملكيتها لمجرم سابق يُدعى السحاوي، ويُجسد الفنان الشاب محمد عبدالرحمن شخصية "فخر" الذي يمتلك نادي رياضي ويدير عدة فرق رياضية مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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