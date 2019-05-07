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أحمد آدم عن عكاشة: أتمنى إنه مكانش قابل السفير الإسرائيلي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:44 م
أحمد آدم عن عكاشة: أتمنى إنه مكانش قابل السفير الإسرائيلي
أحمد آدم
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مريم الشريف
 
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قال الفنان أحمد آدم، أن الإعلامى توفيق عكاشة، إنزعج كثيرا بتقليده له، مطالبا له بأخذ الأمر بصدر رحب.


أكد "آدم" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "أنا بحب عكاشة، وكنت أتمنى إن ميقابلش السفير الإسرائيلى دى السقطة الوحيدة له، لكن هو رجل وطنى، وكون إنى أقلدك مفيهاش مشكلة، خليك إسبور".
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